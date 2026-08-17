Минулої доби підрозділи ДСНС і місцеві пожежні команди ліквідували 12 пожеж. Одинадцять із них виникли на відкритих територіях, де вогонь загалом охопив понад 5 гектарів.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Найбільша пожежа сталася поблизу села Стара Могильниця Теребовлянської громади – там горіли пожнивні залишки на площі 2 га.

Ще по 1 га вогонь охопив у трьох населених пунктах: у селі Лисівці Товстенської громади та селі Літовищі Шумської громади – горіло сміття; у селі Криниця Монастириської громади – пожнивні залишки.

Пожежі сухої трави, соломи та пожнивних залишків рятувальники також ліквідовували у Новоставі, Білявинцях, Якубівці, Гаях Гречинських, Скалаті, Нараєві та Новій Могильниці.

Крім того, надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у селі Турильче Скала-Подільської громади. Вогонь охопив 50 м кв, знищив покрівлю та пошкодив перекриття. Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою зупинили поширення вогню, ліквідували пожежу та врятували господарську будівлю від знищення.

Не спалюйте суху рослинність, стерню, пожнивні залишки та сміття. За сухої погоди вогонь швидко поширюється і може перекинутися на поля, лісові насадження та будівлі.

Помітили пожежу – телефонуйте 101 або 112.