У Тернопільській обласній клінічній лікарні 16-річна Єва Унольт зробила свої перші кроки після важких поранень, отриманих унаслідок ракетного удару по Тернополю.

За час лікування дівчинка перенесла понад 10 складних оперативних втручань. Медики боролися за найголовніше – її життя та збереження кінцівок. Попереду в Єви ще один важливий етап – операція з реконструкції руки.

Лікар ортопед-травматолог Сергій Гаріян зазначає: «Ми, по-перше, врятували життя. По-друге – врятували кінцівку. Наступне завдання – відновити її функціонування».

Підтримати Єву в лікарню завітав голкіпер футбольного клубу “Шахтар” та збірної України Андрій П’ятов. Його візит став важливим моральним поштовхом і ще одним доказом: у найважчі моменти українці поруч.

«Дякуємо лікарям за професіоналізм і витримку, а всім, хто підтримує Єву – за людяність і небайдужість.

Попереду ще шлях відновлення, але перші кроки вже зроблено», – зазначили у департаменті охорони здоров’я Тернопільської ОВА.