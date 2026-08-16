Понад 1 мільярд гривень податку на додану вартість уже повернули з державного бюджету бізнесу Тернопільщини від початку року. Загалом у січні-липні 2026 року 176 суб’єктів господарювання області заявили до бюджетного відшкодування 1 млрд 87 млн грн ПДВ.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

З урахуванням залишків попередніх років, станом на 1 серпня 173 платникам податків області вже відшкодовано 1 млрд 51 млн грн грошовими коштами на розрахункові рахунки. Ці кошти бізнес може спрямовувати на поточну діяльність, розвиток та виконання своїх фінансових зобов’язань.

Водночас частина заявлених сум ще перебуває на етапах, передбачених процедурою бюджетного відшкодування. Загальний залишок заявленого, але не відшкодованого ПДВ становить 184 млн грн. Із них 168 млн грн перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування, ще 16 млн грн – у стадії судового та адміністративного розгляду.

Податковий контроль залишається важливою складовою цього процесу. За результатами проведених у 2026 році перевірок податковими органами області упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 2,8 млн грн. Це дає змогу забезпечувати повернення платникам саме тих сум, право на які підтверджено відповідно до вимог законодавства.