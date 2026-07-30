За трьома різними вивісками – один бізнес. Саме це встановили фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області під час фактичних перевірок трьох закладів громадського харчування у Тернополі. Окрім ознак дроблення бізнесу, перевірки виявили неоформлених працівників, нефіскальні чеки та приховування готівкової виручки.

Зокрема, під час контрольно-перевірочних заходів було виявлено 18 працівників, які працювали без офіційного оформлення. Ще 13 людей роботодавець оформив лише тоді, коли вже розпочалися контрольні заходи. Крім того, працівникам, які продавали підакцизні товари, виплачували заробітну плату нижчу за мінімальний рівень, визначений законодавством.

За ці порушення матеріали передано до Держпраці, а заклади втратили ліцензії на право роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Ще один факт, який вдалося встановити, – покупцям видавали не справжні фіскальні чеки, а документи, схожі на них лише зовні. Такі «чеки» не проходили через РРО/ПРРО, а отже, продажі залишалися поза офіційним обліком.

Особливо показовими стали результати хронометражу роботи закладів. До перевірок підприємець не показував готівкових розрахунків – складалося враження, що всі відвідувачі розраховуються виключно банківськими картками. Та, уже в перші дні хронометражу готівкова виручка становила від 10 до 50 тисяч гривень за день. Це суттєво відрізнялося від даних, які підприємець відображав до перевірки.

Водночас перевірки підтвердили й ознаки дроблення бізнесу. Формально діяльність могла здійснюватися різними суб’єктами господарювання, однак аналіз показує реальну картину. Податкова служба бачить такі схеми за сукупністю ознак: спільні працівники, однакові постачальники, взаємопов’язані розрахунки, використання одного майна чи обладнання та інші факти, які свідчать, що фактично працює один бізнес.

Після завершення контрольних заходів податкова служба продовжила моніторинг діяльності закладів. Аналіз показав, що обсяги задекларованої готівкової виручки знову суттєво зменшилися, у зв’язку з чим було ініційовано повторну фактичну перевірку. І, якщо до проведення хронометражу у вихідні дні заклад декларував близько 11 тисяч гривень готівкової виручки, то під час хронометражу цей показник сягнув 206 тисяч гривень.

Під час повторної перевірки представники суб’єкта господарювання намагалися перешкодити роботі посадових осіб ДПС, зокрема організувавши публічний інформаційний тиск із залученням місцевих активістів та блогерів.

Головне управління ДПС у Тернопільській області закликає громадськість критично оцінювати подібні інформаційні кампанії та пам’ятати, що в умовах війни кожна несплачена гривня податків – це кошти, які не надійшли на потреби держави та громад. Свідоме ухилення від виконання податкових обов’язків – це не лише порушення закону, а й безвідповідальна позиція щодо країни, яка щодня потребує ресурсів для оборони та підтримки громад.

Фото ілюстративне.