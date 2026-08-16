Протягом минулої доби рятувальники Тернопільщини ліквідували 9 пожеж – 6 із них на відкритих територіях. Від вогню вдалося врятувати 3 будівлі та 1 одиницю техніки.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

На відкритих територіях горіли суха трава та пожнивні залишки:

Глібів Гримайлівської громади — 0,01 га;

Затурин Підгаєцької громади — 1 га;

Бережани — 0,02 га;

Синява Збаразької громади — пожнивні залишки, 1 га;

Мельниця-Подільська — 0,002 га.

У Тернополі на вулиці Зеленій горіла приватна господарська будівля. Площа пожежі — 5 м кв. Вогонь знищив речі домашнього вжитку.

У селі Новостав Шумської громади виникла пожежа вантажного причепа площею 100 м кв. Вогонь знищив тюки соломи.

А в селі Вигода Мельнице-Подільської громади горіла господарська будівля площею 40 м кв. Вогонь знищив покрівлю та пошкодив перекриття. До гасіння залучили дві автоцистерни. Рятувальникам вдалося врятувати дві будівлі.

Тернопільські рятувальники нагадують: у суху та спекотну погоду навіть невелике займання може швидко перерости у масштабну пожежу. Не спалюйте суху рослинність і пожнивні залишки та не залишайте вогонь без нагляду.

У разі пожежі телефонуйте 101.