Під час відзначення Дня міста у Тернополі на «Алеї зірок», що на вулиці Сагайдачного, урочисто відкрили дві нові бронзові пам’ятні відзнаки. Цьогоріч зірки присвятили військовим формуванням, які стоять на захисті України, – 44-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола та 105-й окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ.

Про це повідомили у ТМР.

Участь у відкритті взяли представники міської влади, військовослужбовці та мешканці міста. Бронзові зірки виготовлено за гіпсовими моделями тернопільського скульптора Дмитра Пилип’яка.

«Алея зірок» у Тернополі діє з 2011 року. Щороку у День міста тут з’являються нові іменні та колективні відзнаки, присвячені видатним тернополянам, творчим колективам, волонтерам, добровольцям і захисникам України.

За 15 років існування алеї у місті встановлено вже 41 бронзову пам’ятну відзнаку.