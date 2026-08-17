На Алеї зірок у Тернополі з’явилися нові пам’ятні відзнаки для військових
Під час відзначення Дня міста у Тернополі на «Алеї зірок», що на вулиці Сагайдачного, урочисто відкрили дві нові бронзові пам’ятні відзнаки. Цьогоріч зірки присвятили військовим формуванням, які стоять на захисті України, – 44-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола та 105-й окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ.
Про це повідомили у ТМР.
Участь у відкритті взяли представники міської влади, військовослужбовці та мешканці міста. Бронзові зірки виготовлено за гіпсовими моделями тернопільського скульптора Дмитра Пилип’яка.
«Алея зірок» у Тернополі діє з 2011 року. Щороку у День міста тут з’являються нові іменні та колективні відзнаки, присвячені видатним тернополянам, творчим колективам, волонтерам, добровольцям і захисникам України.
За 15 років існування алеї у місті встановлено вже 41 бронзову пам’ятну відзнаку.