На Тернопільщині сварка між онуком та бабусею закінчилася трагедією. Уночі 16 серпня в одному з сіл Козівської громади 32-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння побив свою 87-річну бабусю. Від отриманих травм вона померла.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Про смерть жінки близько першої ночі повідомила дружина фігуранта. На місці правоохоронці з’ясували, що чоловік повернувся додому в стані алкогольного сп’яніння. Між ним та бабусею виникла суперечка, під час якої онук почав бити літню жінку.

На шум відреагувала дружина чоловіка. Вона втрутилася у конфлікт та відтягнула його від бабусі. Однак на той момент потерпіла вже не подавала ознак життя. Жінка викликала поліцію та медиків. Судово-медичний експерт констатував смерть потерпілої.

Підозрюваного поліцейські затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці розслідують усі обставини трагедії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.