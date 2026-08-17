

Тринадцять людей отримали тілесні ушкодження, одна дитина загинула – наслідки дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернополя та області за 14-16 серпня. У ці дні працівники поліції зареєстрували 9 автотрощ з потерпілими.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У селі Озеряни Чортківського району 14 серпня не розминулися транспортні засоби. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що місцевий житель, керуючи квадроциклом марки SPARK та виїжджаючи із території домогосподарства на головну дорогу, допустив зіткнення з AUDI A4. У результаті удару тілесні ушкодження отримав водій квадроцикла, який на момент аварії перебував у стані сп’яніння. Газоаналізатор Dräger показав, що в крові чоловіка 3,2 проміле алкоголю. Потерпілому надали меддопомогу без госпіталізації.



Не впорався з керування, виїхав за межі дороги, врізався у відбійник, а після цього злетів із мосту на проїжджу частину дороги. Усе це наслідки аварії, яка трапилася у Тернополі близько 19:50 на вулиці Об’їзна. Медики надавали допомогу кермувальнику та пасажиру авто. Чоловіків госпіталізували.



15 серпня до лікарні з численними тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги доправила 19-річного жителя одного із сіл Чортківського району. Хлопець, керуючи мотоциклом Lifan KP200, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги, з’їхав у кювет та врізався в дерево.



Ще одну автопригоду того ж вечора зафіксували слідчі поліції в Тернополі. На вулиці 15 Квітня близько 20:40 водійка Nissan Rogue, виїжджаючи з території будинку на головну дорогу, допустила зіткнення з автомобілем Ford C-Max. Меддопомогу без госпіталізації лікарі надавали кермувальниці та її малолітньому пасажирові.



У селі Града Кременецького району у ДТП 16 серпня постраждали 15-річний водій мотоцикла Axor та його 20-річний пасажир. За попередньою інформацією, неповнолітній не впорався з керуванням та перекинувся.



Повідомлення про автопригоду в селі Данилівці Озернянської громади надійшло на спецлінію поліції від лікарів екстреної медичної допомоги. Водійка ВАЗ 21140 допустила наїзд на малолітнього велосипедиста. 12-річного хлопчика з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медзакладу.



Чергова автопригода трапилася в Тернополі на Коновальця близько 22:30. Водій електромопеда Maxxter Neos III, рухаючись в напрямку проспекту Степана Бандери, допустив наїзд на жінку 1962 року народження. Потерпіла на момент аварії перетинала дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Її госпіталізували.



З травмами бригада екстреної медичної допомоги доправила до Борщівської лікарні жінку. Ушкодження вона отримала в результаті ДТП. Аварія трапилася близько 22:30 між населеними пунктами Михайлівка та Дзвинячка Мельниці-Подільської громади. Жінка потрапила під колеса мотоцикла. Її госпіталізували в реанімаційне відділення.

Аварія з летальними наслідками трапилася 16 серпня у Почаєві. У ДТП загинула 16-річна дівчинка. Ще двох її однолітків госпіталізували до медзакладу. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції. За попередньою інформацією, Житель села Бонівка, керуючи автомобілем Audi-A5 у стані алкогольного сп’яніння, допустив з’їзд з проїзної частини дороги. У результаті цього, авто перекинулося та врізалося в електроопору. 23-річного кермувальника затримали за статтею 208 КПК. За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.



У всіх учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини аварій встановлюються.

