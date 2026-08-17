Ярослав Мадяра з Чорткова захищав Україну з 2022-го. Воював на пекельних напрямках. Зв’язок із Ярославом обірвався у грудні 2024-го. Довгим та болючим було чекання свого Героя рідними. Довга випала Ярославу дорога додому… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«На російсько-українській війні загинув Мадяра Ярослав. Чоловік народився 18 грудня 1981 року. Призваний на службу у 2022 році. Був командиром десантно-штурмового відділення.

24 листопада 2024 року Ярослав загинув під час виконання бойового завдання.

Зустріч тіла Героя відбудеться у вівторок, 18 серпня, о 13:00 годині в Соборі Верховних Апостолів Петра і Павла.

Псалтир: 18 серпня о 19:00 годині в кімнаті смутку по вул. В. Великого,1.

Чин похорону розпочнеться у середу, 19 серпня, о 12:00 годині», – повідомили у Чортківській міській раді.