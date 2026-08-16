У Тернополі з нагоди Дня міста відбулася низка пам’ятних, спортивних та урочистих заходів, до яких долучилися військовослужбовці тернопільського підрозділу 2 Галицької бригади Національної гвардії України.

Розпочали день із вшанування полеглих захисників України. Біля меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України» присутні згадали тих, хто віддав життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність держави. До пам’ятного заходу долучилися військові, представники міської влади, родини загиблих та мешканці громади.

Під час урочистостей голова Тернопільської міської ради Сергій Надал вручив родинам загиблих Героїв відзнаки «Почесний громадянин міста Тернополя».

На набережній Тернопільського ставу цього дня відбувся традиційний забіг до Дня міста. Учасники спортивної події не лише долали дистанцію, а й долучилися до збору коштів на підтримку 105-ї окремої бригади територіальної оборони. На фініші вони отримали медалі та подарунки від партнерів заходу.

В Українському домі «Перемога» відбулася церемонія нагородження кращих тернополян. П’ятеро військовослужбовців тернопільського підрозділу 2 Галицької бригади, які виконували бойові завдання із захисту України, отримали цінні подарунки та нагрудні знаки «Міста Тернополя» від міського голови Сергія Надала.

«Для нас День міста має особливе значення. Це не лише можливість відзначити Тернопіль як місто, у якому ми живемо та служимо. Це також нагода згадати тих, хто захищав його і всю Україну та вже не може бути поруч. Приємно, що сьогодні військовослужбовців відзначають за їхню службу. Для нас це не просто нагорода, а знак того, що внесок захисників у спільну справу пам’ятають і цінують», – зазначив офіцер тернопільського підрозділу Національної гвардії України лейтенант Володимир Поліщук.

День міста об’єднав тернополян навколо пам’яті про полеглих, підтримки військових та спільної відповідальності за майбутнє громади. Для нацгвардійців участь у таких заходах – це можливість бути поруч із громадою, яку вони захищають.

Надія НІМЕЦЬ.

