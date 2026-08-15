У День міста Тернополя жителів громади запрошують на особливий музичний вечір за участю Муніципального Галицького камерного оркестру. Традиційний святковий концерт, який уже багато років є частиною святкування Дня міста, цього разу відбудеться на новій локації.

15 серпня о 19:00 музиканти виступлять на майданчику біля Тернопільського замку, на початку сходів, що ведуть до парку імені Тараса Шевченка. Саме тут відбудеться імерсивний концерт «На відстані подиху», або «Ближче, ніж звук».

Під час виступу оркестр виконає відомі романтичні композиції. Формат концерту передбачає максимальну близькість музикантів до слухачів, що дозволить гостям відчути особливу атмосферу живого виконання та по-новому сприйняти звучання оркестрової музики.

Традиційно захід матиме благодійну мету – під час події збиратимуть кошти на підтримку Збройних Сил України, зокрема підрозділів, у яких служать жителі Тернопільської громади.