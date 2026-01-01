У Центральній міській бібліотеці Тернополя відкрили виставку фоторобіт Валентини Загнетової «Я так бачу…». В експозиції – світлини, на яких зображено українських захисників і ветеранів війни під час відпочинку, реабілітації, тренувань та прогулянок містом.

Виставку фоторобіт відкрили в межах Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Як зазначає авторка фоторобіт Валентина Загнетова, її роботи змушують замислитися над тим, якою ціною дається свобода, можливість жити, працювати й навчатися у своїй державі, та нагадують, що майбутнє України залежить від нашої шани, пам’яті, єдності й дій сьогодні.

«Презентована виставка – це присвята тим, хто боронить і боронив наше право на свободу та майбутнє. За кожною світлиною стоїть незвичайна доля», – зазначає Валентина Загнетова.

Окремий блок світлин присвячений відомому волонтеру дяді Гриші з Херсона (Григорію Янченку) та нещодавно загиблому тернопільському військовослужбовцю Юрію Костишину (позивний «Кіт Характерник»).

Фотовиставка діятиме у Центральній міській бібліотеці до 10 січня 2026 року.

