Під час відзначення Дня міста у Тернополі на «Алеї зірок», що на вулиці Петра Конашевича-Сагайдачного, урочисто відкрили дві нові бронзові пам’ятні відзнаки. Цьогоріч зірки присвятили військовим формуванням, які стоять на захисті України, – 44-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола та 105-й окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі міськради.

Участь у відкритті взяли представники міської влади, військовослужбовці та мешканці міста. Бронзові зірки виготовлено за гіпсовими моделями тернопільського скульптора Дмитра Пилип’яка.

«Сьогодні ми відкриваємо ці зірки на знак вдячності та шани нашим захисникам. Це символ визнання мужності, стійкості та самопожертви військових, які боронять незалежність України. Нехай ці відзнаки нагадують кожному про подвиг воїнів, завдяки яким наше місто живе, працює і має можливість відзначати свої свята», – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Алея зірок» у Тернополі діє з 2011 року. Щороку у День міста тут з’являються нові іменні та колективні відзнаки, присвячені видатним тернополянам, творчим колективам, волонтерам, добровольцям і захисникам України. За 15 років існування алеї у місті встановлено вже 41 бронзову пам’ятну відзнаку.