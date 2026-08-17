У Тернополі присвоїли звання Почесних громадян 13 полеглим захисникам
У Тернополі в парку Тараса Шевченка 15 серпня відбулася урочиста церемонія вручення найвищої відзнаки Тернопільської міської ради – звання «Почесний громадянин міста Тернополя» ( посмертно).
Захід розпочався хвилиною мовчання на вшанування пам’яті військовослужбовців та всіх українців, які загинули внаслідок російської агресії.
Відзнаки родинам загиблих захисників вручив міський голова Сергій Надал, повідомили в ТМР.
Відповідно до рішення Тернопільської міської ради звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоєно:
- БАРИСЬКОМУ Івану Васильовичу, солдату;
- ГАКАЛУ Віталію Володимировичу;
- ДЗЬОМІ Сергію Анатолійовичу, солдату;
- КОВАЛЮ Олександру Сергійовичу, молодшому сержанту;
- КОМБУЛЮ Василю Ярославовичу, солдату;
- ЛАВРИШИНУ Віталію Богдановичу, солдату;
- МАЗУРУ Івану Ярославовичу, рядовому;
- МАРТИНІВУ Володимиру Ігоровичу;
- ПЕТРУЧКУ Дмитру Іллічу, солдату;
- ПОХОЛОКУ Роману Петровичу, солдату;
- ПРУНОВУ Олександру Вікторовичу;
- РАДКОВСЬКОМУ Андрію Євгеновичу, сержанту;
- ФОМЕНКУ Олександру Євгеновичу, солдату.
Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» присвоюється за вагомий особистий внесок у становлення української державності, розвиток громади, а також за особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.