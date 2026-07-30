На тлі посилення російських атак і прогнозів щодо подорожчання долара український ринок нерухомості знову змінюється. Яким українці бачать своє майбутнє житло і які можливості відкривають оновлені умови державної програми “єОселя” – з’ясував Центр громадського моніторингу та контролю.

Подалі від атак

Постійні російські обстріли столиці та низки українських міст призвели до змін на ринку нерухомості. Як розповідає в інтерв’ю “РБК-Україна” комерційна директорка будівельної компанії “Gazda” Маріанна Бігунець, від початку літа 30-40% звернень до компанії щодо придбання житла у більш безпечних регіонах надходять від мешканців Києва та області, Дніпра, Харкова й Запоріжжя.

Клієнти розглядають житло на заході країни як місце, куди можна переїхати на час інтенсивних обстрілів. Також для них важливо, що цей регіон розташований відносно близько до кордону.

Втім, на думку Маріанни Бігунець, про вже сформовану тенденцію говорити зарано. “У найближчі місяці поведінку покупців визначатимуть насамперед безпекова ситуація, валютні очікування, фінансові можливості родин та готовність об’єктів”, – підсумовує вона.

Нові вимоги до житла

Водночас покупці чітко демонструють бажання інвестувати у майже завершені проєкти. А також обирають житло з готовим оздобленням, що дозволяє зафіксувати витрати й уникнути тривалого ремонту. Маріанна Бігунець зазначає, що 65% шукачів обирають квартири площею 50–80 квадратних метрів. Також чимало покупців обирають варіант із розтермінуванням від двох років та першим внеском 30-50%. Крім того, більшість покупців спершу продають вже наявну нерухомість.

Восени, на тлі прогнозованого зростання курсу долара, можлива певна активізація ринку. Раніше видання “РБК-Україна” зазначало, що з початку повномасштабного вторгнення новобудови у Києві в національній валюті подорожчали в середньому на 73%. Однак, якщо рахувати в іноземній валюті, зростання становило лише 13,5%.

Що пропонує держава

Уже цього місяця певних змін зазнала і державна житлова програма “єОселя”. Із 17 липня держава компенсуватиме ветеранам та сім’ям полеглих Героїв процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, а з 11-го року — до 6%. У вересні минулого року умови програми “єОселя” покращили для вимушених переселенців. Так, новий механізм компенсацій від Міністерства соціальної політики передбачає, що держава покриває 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів першого року та компенсує до 40 тисяч гривень супутніх витрат на укладання угоди.

Загалом же, під пільгові 3% взяти іпотеку можуть військовослужбовці, працівники сектора безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги та науковці. Перший внесок для них має становити 20% вартості житла, а строк погашення – до 20 років. Програма “єОселя” працює в Україні з жовтня 2022 року. За понад три роки іпотечні кредити отримали понад 23 тисячі українців.