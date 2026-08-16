Заліщицький «Дністер», який цього сезону після понад 30-річної перерви повернувся до професіонального футболу, здобув свою дебютну перемогу у Другій лізі чемпіонату України.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини

У матчі третього туру, що відбувся 15 серпня, команда з Тернопільщини на власному полі переграла стрийську «Скалу» з рахунком 3:1. Героями зустрічі стали Микола Ландяк, який відкрив рахунок (26 хв.), та Василь Палагнюк, котрий оформив дубль (43 та 47 хв.) і допоміг господарям здобути історичну звитягу.

Попри перемогу, матч видався непростим для «Дністра». Майже пів години команда грала у меншості після вилучення воротаря Віталія Кузняка (63 хв.), який отримав червону картку за фол останньої надії. Втім, навіть удесятьох заліщани зуміли втримати перевагу та довести поєдинок до переможного завершення.

«Дністер» вийшов на поле у такому складі: Віталій Кузняк, Сагайдак (Захарків, 76), Кірієнко, Заєць, Малащук, Бобик (Шишигін, 76), Ландяк (Уманець, 58, Колесник, 65), Місержи, Палагнюк, Тракало (капітан), Михайленко (Дячинський, 76). Запасні: Червонецький, Бацман, Єршов.

Нагадаємо, у стартовому турі чемпіонату «Дністер» на виїзді зіграв у результативну нічию з «Діназом» (3:3), а в другому матчі мінімально поступився у Самборі команді «Самбір-Нива-2» (0:1).

Після трьох турів заліщицький клуб має у своєму активі *чотири очки і займає місце у середині турнірної таблиці групи «А» Другої ліги чемпіонату України. Перемога над «Скалою» стала першою для «Дністра» після повернення на професіональний рівень і важливим кроком у нинішньому сезоні.