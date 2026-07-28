До Тернопільського райуправління поліції звернувся житель Львівщини. Чоловік потрапив у шахрайську пастку – заплатив 750 євро за виготовлення робочих віз для себе, сина та товариша, але зловмисник надурив його.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

Як з’ясувалося, гроші потерпілий передавав у Тернополі. Згодом посередник перестав виходити на зв’язок.

Зі слів потерпілого, йому порадили звернутися до тернополянина, запевняли, що він підшуковує вакансії у Польщі.

Спілкуючись у телефонному режимі, фігурант пообіцяв львів’янину роботу з перевезення побутової хімії. Домовилися про зустріч, під час якої й було передано кошти.

Наразі поліцейські розслідують обставини злочину. За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські застерігають краян не вестися на подібні пропозиції. Не платіть кошти невідомим особам, не розплачуйтеся за послугу наперед. Якщо не бажаєте самостійно займатися виготовленням дозвільних документів, то звертайтеся до фірм, які працюють офіційно.