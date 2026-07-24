У вихідні на Тернопільщині очікується погода без істотних опадів, лише в суботу вдень можливі невеликі короткочасні дощі. Температурні показники поступово підвищуватимуться.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

25 липня по області в Тернополі – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі короткочасні дощі. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 9-14°, вдень 20-25° тепла. У Тернополі вночі 10-12°, вдень 21-23° тепла.

