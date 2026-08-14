На засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийняли рішення про встановлення граничної вартості харчування здобувачів освіти у закладах загальної середньої, професійної та фахової передвищої освіти.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

З 1 вересня 2026 року вартість харчування визначених категорій здобувачів освіти повністю забезпечуватиметься за рахунок коштів державної субвенції та місцевого бюджету. В окремих випадках харчування фінансуватиметься виключно з міського бюджету.

Зокрема, за рахунок державної субвенції та коштів місцевого бюджету фінансуватиметься одноразове харчування учнів 1-4 та 5-11 класів у закладах загальної середньої освіти, де харчування організоване через аутсорсинг. Також за ці кошти забезпечуватиметься харчування дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у Тернопільській спеціальній загальноосвітній школі, та одноразове харчування учнів класів спортивного профілю.

Водночас повністю за кошти міського бюджету забезпечуватиметься харчування:

учнів закладів професійної освіти та фахової передвищої освіти з числа:- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які є на повному державному утриманні, та особи з їх числа (триразове харчування);

дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю І-ІІІ групи (триразове харчування)

учнів закладів професійної освіти та фахової передвищої освіти пільгових категорій (одноразове харчування)

Також у Тернополі збережено всі передбачені пільги на безоплатне харчування.