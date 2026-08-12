Житель Чортківського району втратив понад 227 тисяч гривень, повіривши в існування “дипломатичної посилки” з мільйоном доларів.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

До співробітників поліції звернувся чоловік 1982 року народження, який розповів, що став жертвою шахрайства. Як з’ясували правоохоронці, майже півтора місяця тому заявник познайомився у соціальній мережі з жінкою, яка представилася військовослужбовицею за контрактом у США.

Під час тривалого спілкування співрозмовниця розповіла історію про те, що нібито під час виконання службових обов’язків знайшла кейс із мільйоном доларів США. За її словами, вона планувала залишити службу та переїхати до України, однак для цього потрібно було переслати гроші дипломатичною поштою. Жінка переконала чоловіка, що відправить валізу на його ім’я, а за допомогу пообіцяла щедру винагороду.

Спочатку заявник переказав 150 тисяч гривень нібито для оплати доставки дипломатичного вантажу зі США до Польщі. Згодом шахрайка повідомила про нові “непередбачувані витрати”: кошти були потрібні начебто для працівників митниці, оформлення документів та інших платежів. Щоразу знаходилися нові причини для переказу грошей, і чоловік, сподіваючись отримати обіцяні статки, продовжував надсилати кошти.

Для переконливості зловмисниця надсилала фотографії валізи з грошима та знімки, на яких вона нібито перебуває на митному контролі. Під час перевірки поліцейські встановили, що ці зображення були створені за допомогою технологій штучного інтелекту.

У підсумку потерпілий переказав на рахунки аферистів понад 227 тисяч гривень. Жодної посилки він так і не отримав, а після останнього переказу співрозмовниця припинила виходити на зв’язок. Лише тоді чоловік зрозумів, що став жертвою шахрайської схеми та звернувся до поліції.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).