У Тернополі з нагоди Дня міста 14 серпня відбудеться костюмована екскурсія «Замкові таємниці», присвячена історії Тернопільського замку та маловідомим сторінкам минулого міста. Організовує захід Туристично-інформаційний центр міста.

Під час екскурсії учасники матимуть можливість дізнатися більше про легенди, загадки та історичні факти, пов’язані із замком, а також почути розповіді про події та постаті, які рідко згадують у традиційних екскурсійних маршрутах.

Для створення атмосфери минулих століть організатори пропонують охочим доповнити свій образ аксесуарами в історичному стилі – капелюшками, віялами чи іншими елементами одягу відповідної епохи.

Захід матиме благодійний характер. Участь в екскурсії передбачає донат на потреби українських військових.

Початок екскурсії – о 17:00 за адресою: вул. Михайла Грушевського, 2. Попередній запис є обов’язковим за телефоном (098)052-07-20. Кількість місць – обмежена, повідомляють у Тернопільській міській раді.