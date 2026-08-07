

Трьох людей, серед яких дитина, бригади екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні. Травми усі отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 7 серпня близько 15:30 на трасі Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече, а саме у селі Колодне. На місці події працює слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota на повороті виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з Peugeot. Саме в цей транспортний засіб врізався й автомобіль BMW, який їхав за ним. Як наслідок – кермувальник Peugeot опинився в металевій пастці. Його деблокували працівники служби надзвичайних ситуацій, а бригада екстреної допомоги доправила до лікарні.



Потрапили до медзакладу й кермувальник Toyota і малолітній пасажир з даного транспортного засобу.



Вирішується питання про відкриття провадження відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини автопригоди встановлюються.