Старший сержант Володимир Паламарчук загинув на Запоріжжі. Захиснику було лише 43 роки. Вічна пам’ять Герою!

«З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату: у бою за Україну, її свободу та незалежність, мужньо виконавши військовий обовʼязок, загинув наш земляк, командир інженерно-саперного відділення, старший сержант Володимир Паламарчук із села Іванківці.

Захисник був прийнятий на військову службу 30 березня 2023 року. На превеликий жаль, воїн загинув 3 серпня поблизу населеного пункту Обще Пологівського району Запорізької області під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил противника. Володимиру назавжди 43 роки.

Схиляємо голови в скорботі. Щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять і вічна шана Герою!» – повідомили у Лановецькій міській раді.