На Тернопільщині завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 60-річного жителя одного з сіл Теребовлянської громади.

Фігуранта обвинувачено у незаконному рибному промислі, що спричинило істотну шкоду – частина 1 статті 249 Кримінального кодексу України.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Під час нересту чоловік займався незаконним виловом риби на ставку в селі Романівка. Водний об’єкт розташований в межах орнітологічного заказника місцевого значення та відноситься до природно-заповідного фонду України.

Вилов чоловік здійснював за допомогою сіток. У нього вилучили мішок з майже півтора сотнею рибин. Сума завданих довкіллю збитків становить понад 220 тисяч гривень.

Санкція інкримінованої статті передбачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний наглядом на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.