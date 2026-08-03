У Києві Нацполіція викрила організаторів схеми уникнення від мобілізації. Серед учасників фігурує й “наречена” з Тернопільщини.

Спільники пропонували військовозобов’язаними укласти фіктивний шлюб з особою, яка має інвалідність, та оформити подальший догляд. Як результат, «клієнт» отримував відстрочку від армії та нібито легально міг виїхати з країни, а ділки – 7000 доларів винагороди. За такі оборудки вони можуть отримати до 9 років ув’язнення.

Повноцінна вигадана історія кохання, одруження, подорож для молодят: все це в місячний термін та за декілька тисяч доларів. «Весільне» агентство з такими послугами організували троє уродженців Васильківщини, під час чого і були викриті оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчими поліції Києва.

Клієнтів-чоловіків підбирали за декількома критеріями: статус військовозобов’язаного, наявність бажання уникнути служби в армії та платоспроможність. Наречена була одна на всіх – це ще одна їх спільниця з Тернопільщини, яка саме мала інвалідність та нібито потребувала догляду. Таким чином зловмисники обіцяли «клієнту» організувати фіктивний шлюб, аби надалі отримати відстрочку від призову.

А щоб створити картинку реальної історії кохання, ділки підтримували постійне романтичне листування між «молодятами», робили для них спільні фото та навіть наказали придбати обручки для церемонії одруження. Наречені повинні були ще й вивчити біографічні дані один одного задля уникнення викриття під час перевірок співробітниками держустанов. Крім цього, зловмисники гарантували, що таке удаване одруження закінчиться для військовозобов’язаного «медовим місяцем» за кордоном з білетом в один кінець.

Повний супровід усіх процесів та готовий пакет документів мав обійтися «клієнту» в 7000 доларів. Саме під час отримання другої частини винагороди поліцейські затримали одну змовницю, а пізніше й всіх інших фігурантів.

Наразі слідчі Оболонського управління поліції повідомили усім чотирьом спільникам про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.