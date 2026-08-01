У серпні 2026 року українців очікує кілька магнітних бур.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди NOAA.

1-3 серпня – слабка магнітна активність. Магнітних бур не очікується.

4 серпня – підвищена геомагнітна активність. Можливе незначне погіршення самопочуття у метеочутливих людей.

5 серпня – слабка геомагнітна активність. Магнітної бурі не прогнозують.

6-10 серпня – спокійна геомагнітна обстановка.

11-12 серпня – слабка геомагнітна активність. Магнітної бурі не очікується.

13-16 серпня – спокійне магнітне поле.

17-18 серпня – помірна геомагнітна активність. Магнітної бурі не прогнозують.

19 серпня – слабка магнітна буря. Це найактивніший день місяця, коли можливе погіршення самопочуття у метеозалежних людей.

20 серпня – слабка геомагнітна активність. Після бурі геомагнітне поле поступово стабілізуватиметься.

21-22 серпня – спокійна геомагнітна обстановка. Магнітних бур не прогнозують.