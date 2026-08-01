Магнітні бурі в серпні: коли очікувати
У серпні 2026 року українців очікує кілька магнітних бур.
Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди NOAA.
1-3 серпня – слабка магнітна активність. Магнітних бур не очікується.
4 серпня – підвищена геомагнітна активність. Можливе незначне погіршення самопочуття у метеочутливих людей.
5 серпня – слабка геомагнітна активність. Магнітної бурі не прогнозують.
6-10 серпня – спокійна геомагнітна обстановка.
11-12 серпня – слабка геомагнітна активність. Магнітної бурі не очікується.
13-16 серпня – спокійне магнітне поле.
17-18 серпня – помірна геомагнітна активність. Магнітної бурі не прогнозують.
19 серпня – слабка магнітна буря. Це найактивніший день місяця, коли можливе погіршення самопочуття у метеозалежних людей.
20 серпня – слабка геомагнітна активність. Після бурі геомагнітне поле поступово стабілізуватиметься.
21-22 серпня – спокійна геомагнітна обстановка. Магнітних бур не прогнозують.