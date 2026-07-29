У Тернополі, на фасаді будинку на вулиці Золотогірській, 12 встановлять меморіальну таблицю військовослужбовцю Збройних сил України, учаснику російсько-української війни Петру Батьківському. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 29 липня.

Меморіальну таблицю розмістять на будинку, де проживав захисник. Таким чином у громаді вшанують пам’ять тернополянина, який віддав життя за Україну під час повномасштабної війни.

Довідка

Петро Батьківський народився 22 грудня 1985 року в Кутківцях. Після закінчення школи №25 та Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного присвятив себе військовій службі. Із 2009 року служив у лавах ЗСУ, брав участь в обороні військової частини у Феодосії під час окупації Криму, а після звільнення з полону добровільно вирушив на фронт.

Лейтенант, командир 1-го мотопіхотного взводу 21-го окремого мотопіхотного батальйону «Сармат» загинув 6 березня 2022 року під час бою у Пісках на Донеччині. За мужність і самовідданість захисника посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня та присвоїли звання «Почесний громадянин міста Тернополя». На його честь також названо одну з вулиць у мікрорайоні Кутківці.