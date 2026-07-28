Зв’язок з Андрієм Безпальником обірвався ще у лютому. Рідні молилися, вірили, чекали. Але Андрій повертається додому на щиті. У невимовному горі залишились дружина, син, брат… Вічна пам’ять і шана Герою!

«Підтвердилась інформація про загибель водія мінометного відділення мінометного взводу мінометної батареї мотопіхотного батальйону, солдата Безпальника Андрія Сергійовича, 12 грудня 1983 року народження, жителя селища Гусятин, який тривалий час вважався безвісти зниклим.

Життя Героя обірвалося 21 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання, в результаті удару дроном противника, в районі населеного пункту Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області.

Андрій до останнього подиху залишався вірним військовій присязі. Він віддав своє життя за свободу та незалежність України.

У військового залишилися дружина, син, брат…

Схиляємо голови в глибокій шані перед подвигом Героя! Загибель Андрія стала важкою втратою не лише для його родини, а й для всієї нашої громади.

Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого… Вічна пам’ять та шана Герою!» – повідоимли у Гусятинській громаді.