У Тернополі розпочали прийом заявок від родин полеглих захисників і захисниць Тернопільської міської громади для участі у виставковому проєкті «Серце Файного. Код нескорених». Експозицію відкриють 14 серпня в Українському домі напередодні Дня міста.

“Проєкт уперше об’єднає особисті історії, спогади та пам’ятні речі полеглих Героїв, які представлять їхні рідні. Основою виставки стануть не архівні матеріали, а родинні реліквії, світлини, нагороди, особисті речі захисників, вишиванки, картини, вироби ручної роботи та інші пам’ятні предмети, що зберігають історію кожного Героя”, — розповіли у міській раді.

Подати заявку на участь у проєкті можна до 7 серпня 2026 року включно, заповнивши реєстраційну форму за посиланням ТУТ.