23 липня Андрію Бідюку мало би бути 26. Але Андрій, такий гарний, добрий, щирий хлопець назавжди залишився 25-річним. Він загинув під Покровськом за два дні до своїх уродин. Вічна і світла пам’ять тобі, Андрійку! Легких небесних хмарин!

«З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату — у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинув наш земляк, житель села Ридомиль Бідюк Андрій Михайлович.

Андрій народився 23 липня 2000 року та проживав у селі Ридомиль. Проходив військову службу на посаді солдата, стрільця (помічника кулеметника).

21 липня 2026 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Бокове Покровського району Донецької області, Андрій віддав найдорожче — своє життя. До останнього подиху він залишався вірним військовій присязі, мужньо захищаючи Україну, її свободу та мирне майбутнє українського народу.

Почаївська міська рада та вся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого Захисника. Жодні слова не здатні вгамувати біль цієї втрати. Разом із вами схиляємо голови у глибокій скорботі та розділяємо ваш біль. Низький уклін Герою за його жертовність і відвагу. Світла та вічна пам’ять Захиснику України», – повідомили сумну звістку у Почаївській міській раді.