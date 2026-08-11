Вагомим результатом багаторічного академічного партнерства між ЗУНУ та Оснабрюцьким університетом став спільний проєкт «Європеїзація українського права: порівняльно-правова платформа для підготовки молодих дослідників», який отримав фінансування DAAD у межах Leonhard-Euler-Programm.

У межах програми молоді науковці отримають стипендіальну підтримку, спільне наукове консультування українських і німецьких учених та можливість пройти дослідницькі стажування в Оснабрюцькому університеті.

Проєкт також передбачає проведення спеціалізованих семінарів, роботу над дисертаційними дослідженнями, підготовку наукових публікацій і рекомендацій щодо гармонізації українського законодавства з правом ЄС.

Реалізація цієї ініціативи сприятиме розвитку української юридичної науки, підготовці нового покоління правників та науковому супроводу процесу інтеграції України до Європейського Союзу.