Як відомо, Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб запровадив програму виїздів вакцинальних автобусів у громади області. Це ініціатива, спрямована на підвищення охоплення щепленнями та рівня профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб серед жителів громад області.



У серпні вакцинальні автобуси Центру будуть працювати у таких гомадах:

12 серпня – Микулинецька ТГ (с. Ладичин, с. Дворіччя, с. Конопківка);

14 серпня – Микулинецька ТГ (с-ще Микулинці, с. Конопківка, с. Воля, с. Кривки, с. Ладичин, с. Дворіччя);

18 серпня – Теребовлянська ТГ (м. Теребовля, с. Семенів, с. Гумниська, с. Кровінка, с. Острівець, с. Плебанівка, с. Мшанець, с. Зеленче);

20 серпня – Підгаєцька ТГ (с. Голгоча, с. Волиця, с. Мозолівка);

25 серпня – Бучацька ТГ (с. Помірці, с. Ріпенці);

31 серпня – Вишнівецька ТГ (с. Залісці).



Окрім послуг з імунізації, надаватимуться інші медичні послуги. Зокрема консультації сімейного лікаря, зі всіма необхідними скринінговими обстеженнями для діагностики найпоширеніших неінфекційних хвороб. Щеплення за Календарем є безоплатними.





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