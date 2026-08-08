Жертвою телефонних шахраїв стала жителька Кременця. Повіривши невідомому, який представився працівником банку, жінка власноруч перерахувала аферистам 28 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

До Кременецького районного відділу поліції звернулася місцева жителька 1980 року народження. Заявниця повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Під приводом проведення безпечних банківських операцій співрозмовник переконав жінку переказати кошти на інший рахунок, щоб їх захистити від потенційних “аферистів”.



Виконуючи вказівки шахрая, потерпіла самостійно перерахувала 28 000 гривень зі своєї банківської картки на іншу картку. Лише згодом вона зрозуміла, що стала жертвою аферистів, та звернулася за допомогою до поліції.



За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу, причетну до злочину.



Поліцейські вкотре закликають громадян бути обережними під час телефонних розмов із незнайомцями.



Працівники банків не телефонують клієнтам із вимогою переказати кошти на «безпечний рахунок», повідомити конфіденційні дані картки чи виконувати фінансові операції за їхніми вказівками. Якщо вам надходять подібні дзвінки, негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте до банку за номером, зазначеним на звороті платіжної картки.

