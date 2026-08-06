Управління транспортних мереж та зв’язку спільно з управлінням муніципальної інспекції провели перевірку роботи систем кондиціонування в автобусах і тролейбусах міста.

Під час обстеження перевірили транспорт, обладнаний кондиціонерами. За результатами перевірки виявлено лише один транспортний засіб, у якому система кондиціонування була наявна, але не працювала.

Про це повідомили у міськраді.

Наразі кондиціонерами обладнані 9 нових тролейбусів «Електрон» та 53 автобуси. Решта громадського транспорту Тернополя системами кондиціонування не обладнана.

Якщо при температурі повітря +25 °C і вище у транспортному засобі, обладнаному кондиціонером, він не працює, до перевізника застосовується зменшення виплат за виконану транспортну роботу на 2 000 гривень за кожен зафіксований випадок порушення.

Контроль за дотриманням цієї вимоги триває задля забезпечення комфортних умов перевезення пасажирів.