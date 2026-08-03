Слідчі Тернопільського райуправління поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо жителя обласного центру, якого обвинувачують в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю. Обвинувальний акт уже скерований до суду.

Під час розслідування правоохоронці змінили кримінально-правову кваліфікацію дій фігуранта. Якщо спочатку провадження здійснювалося за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, то зібрані докази дали підстави перекваліфікувати злочин на пункт 4 частини 2 статті 115 КК України – умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Відповідну підозру чоловіку оголосили ще 24 липня.

Подія трапилася наприкінці березня цього року в одній із квартир на вулиці Володимира Великого в Тернополі. На спецлінію “102” зателефонував власник помешкання та повідомив, що, повернувшись додому, виявив бездиханне тіло своєї знайомої.

На місці події поліцейські виявили тіло 45-річної тернополянки з численними колото-різаними ранами та іншими тілесними ушкодженнями. Провівши комплекс слідчих та оперативних заходів, правоохоронці встановили, що до смерті жінки причетний саме заявник.

Слідством встановлено, що потерпіла перебувала у квартирі фігуранта ще напередодні. Близько п’ятої години ранку між ними виник конфлікт через ключі від помешкання. За даними слідства, чоловік жорстоко бив жінку руками й ногами, використовуючи при цьому ще й електроприлади. Свої дії фіксував на камеру мобільного телефону. Коли потерпіла перестала подавати ознаки життя, він залишив квартиру. Згодом повернувся, попросив у сусідки телефон і викликав поліцію, намагаючись створити враження, що лише виявив тіло.

Під час досудового розслідування 36-річний чоловік заперечував свою причетність до злочину. Водночас одним із ключових доказів у кримінальному провадженні став вилучений мобільний телефон із відеозаписами, які, за даними слідства, зафіксували обставини знущання з потерпілої.

Обвинувальний акт слідчі поліції скерували до суду. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Подальшу долю фігуранта вирішуватиме суд.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області