Така довга дорога Воїна додому. Таке гірке рідними очікування. Андрій Сліпець загинув на Херсонщині ще у листопаді 2023-го. І лише тепер повертається додому на щиті. Вічна пам’ять Герою!

«Чорний біль війни знову торкнувся Збаразької громади. Зі скорботою повідомляємо, що морський піхотинець Андрій Сліпець, 1985 р.н. зі Старого Збаража, який вважався зниклим безвісти, загинув, виконуючи бойове завдання на Херсонщині 26 листопада 2023 року.

Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна. Нехай Господь додасть вам сил пережити це невимовне горе тяжкої втрати.

Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через Доброводівське перехрестя, — у Сквері Героїв у понеділок, 3 серпня, о 13:00. Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі захисника у село Старий Збараж, а згодом — до місцевої церкви святого Архістратига Михаїла, де відбудеться парастас. Чин похорону — у вівторок, 4 серпня, об 11:00.

Просимо прийти і належно вшанувати подвиг мужнього земляка, який віддав життя за наше гідне майбутнє, за незалежність нашої Батьківщини. Вічна пам’ять і слава Герою!» – повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.