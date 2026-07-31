У Тернополі з 3 до 23 серпня частково перекриють рух транспорту на вулицях Київській та Замковій.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Обмеження запровадять через ремонт заїзних кишень на зупинках громадського транспорту «вул. Київська (до центру)» та «Готель «Тернопіль». На час виконання робіт зазначені зупинки тимчасово буде перенесено.

Ремонт пов’язаний із приведенням зупинок до чинних державних будівельних норм для зручної посадки та висадки пасажирів та покращенням доступності для маломобільних груп населення. Надалі аналогічні роботи проведуть і на інших зупинках міста.