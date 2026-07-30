30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми . Жертвами експлуатації можуть стати люди різного віку й соціального статусу. В умовах війни ризики потрапити до рук зловмисників лише зростають, повідомляють у поліції Тернопільської області.

Торгівля людьми може набувати різних форм: трудова чи сексуальна експлуатація, примусове жебрацтво, використання у злочинній діяльності, вилучення органів, примусова праця або інші способи отримання вигоди шляхом людської вразливості.

Зловмисники часто користуються складними життєвими обставинами потерпілих, їхньою довірою або залежністю.

“Цього року правоохоронці Тернопільщини викрили факт трудової експлуатації. Поліція закликає громадян бути уважними до пропозицій роботи, особливо за кордоном або без офіційного оформлення”, — розповіли у відомстві.

Варто перевіряти роботодавців, не передавати стороннім особам документи, повідомляти рідним про місцеперебування та не погоджуватися на сумнівні умови праці.

Якщо ви стали жертвою торгівлі людьми або володієте інформацією про такі факти, негайно звертайтеся до поліції за номером 102, на гарячу лінію з протидії торгівлі людьми 1547 та національну гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми 527.