У Тернопільській міській раді відбулася робоча нарада щодо наслідків підтоплень, спричинених нещодавньою сильною зливою. Під час зустрічі обговорили проведені заходи з ліквідації наслідків негоди, стан виконання невідкладних робіт та подальшу координацію дій відповідальних служб.

Про це повідомили у пресслужбі ТМР.

У нараді взяли участь міський голова Сергій Надал, заступник міського голови Владислав Стемковський, працівники управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, а також представники науково-проєктних організацій.

«Тернопіль завершує ліквідацію наслідків підтоплень, спричинених сильною зливою, що днями пройшла територією громади. Наразі повністю завершено відкачування води, тривають роботи з очищення приміщень і територій, які зазнали найбільших пошкоджень, – зазначив Сергій Надал. – Визначено перелік ділянок, які залишаються найбільш проблемними у місті під час інтенсивних опадів”.

У міській раді запевняють, що низка заходів, реалізованих у попередні роки, продемонструвала свою ефективність. Зокрема, під час останньої зливи не були підтоплені території, які до цього регулярно потерпали від таких ситуацій – це вул. Миру, вул. Соломії Крушельницької, центральна частина міста біля будівлі Національного банку, парк Тараса Шевченка, а також вул. Енергетична, де раніше було розпочато будівництво дощового колектора.

За підсумками робочої наради визначено, що наразі першочергову увагу зосереджено буде на ділянці вул. Євгена Коновальця та напрямку до вул. Галицької. Для цієї території підготовлено проєктні пропозиції щодо подальших робіт, реалізація яких здійснюватиметься у взаємодії із забудовниками, які ведуть будівництво на цій території.

Окремо під час зустрічі розглянули ситуацію на вул. Микулинецькій, 5, де внаслідок підтоплення постраждав житловий будинок із гаражами та автомобілями. Відповідальність за цю ситуацію повністю покладається на забудовника.

Спеціальна комісія перевірить, чи були будівельні роботи там виконані відповідно до затвердженої проєктної документації та вимог законодавства. За результатами перевірки буде визначено перелік заходів, які забудовник зобов’язаний виконати для недопущення подібних ситуацій у майбутньому.

Також у найближчий період планується розроблення проєктної документації для виконання робіт на вул. Чернівецькій та в районі вулиць Оболоня – Софії Стадникової, де також існує ризик підтоплень.

Також під час наради Надал повідомив, що в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради відбудуться кадрові зміни.