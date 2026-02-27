З березня набирає чинності новий закон №224 про благополуччя сільськогосподарських тварин, що є частиною збов’язань України на шляху до ЄС. Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу Держпродспоживслужби Тернопільської області Василь Яциник.

За його словами, законодавчі зміни пов’язані з євроінтеграцією в галузі тваринництва. Тепер більше уваги приділятимуть благополуччю як домашніх тварин, зокрема, котів і собак, так і тварин у сількогосподарських комплексах. Наприклад, за тримання собак на прив’язі передбачені штрафи.

«Деяка частина законів вступила в силу 1 січня цього року, основна маса вступить у дію 1 березня. Потім третьою датою буде 1 вересня 2026 року і заключно в 2027 році ще будуть деякі закони. Ці норми кардинально міняють підхід держави до власників тварин», – розповів Василь Яциник.

У новому законі “Про ветеринарну медицину” йдеться про те, що всі собаки та коти мають бути ідентифіковані спеціальним чипом і мати ветеринарний паспорт на тварину. До речі, паспорт на тварину змінюється з 1 березня, він буде іншим. У цей паспорт вписуватимуть процедури. Він діятиме також за кордоном. Згодом паспорт буде доступний у застосунку “Дія”.

Окремі (додаткові) норми встановлені також для свиней, телят, бройлерів і курей-несучок. Зокрема, щодо площі утримання, умов освітлення, доступу до корму та специфіки групового або індивідуального утримання.