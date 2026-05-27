Головний сержант Микола Стрижак захищав Україну на Сумщині. На жаль, рідні не дочекалися свого Героя додому з перемогою, про яку він так мріяв. Микола Стрижак повертається на щиті. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що громада втратила ще одного Воїна. Перестало битися серце захисника України — головного сержанта Стрижак Миколи Михайловича 13.08.1968 року народження.

Микола – інспектор прикордонної служби, водій відділення забезпечення відділу прикордонної служби зенітно-винищувальних безпілотних авіаційних комплексів прикордонної комендатури швидкого реагування розвідувально – ударних безпілотних авіаційних комплексів 5 прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Помер 27 травня 2026 року в н.п Недригайлів Роменського району Сумської області під час проходження військової служби.

Його внесок у спільну справу боротьби за свободу та незалежність – неоціненний. Його життя — приклад відданості, скромності й любові до Батьківщини.

Зустріч жалобного кортежу з тілом Героя відбудеться завтра 28 травня. О 15:00 год. Відразу після цього процесія вирушить до села Мала Лука, де проживав Воїн. Про дату та час поховання буде повідомлено.

Світла пам’ять про земляка назавжди залишиться в серцях рідних, побратимів і вдячних українців. Щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав Миколу Стрижака. Вічна пам’ять Герою», – повідомили у Гримайлівській селищній раді.