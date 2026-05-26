У Тернопільському обласному центрі підготовки громадян до національного спротиву ще одна група слухачів завершила навчання та отримала сертифікати.

У центрі зазначають, що за кожним таким випуском стоять не лише години занять, а й дисципліна, практика та бажання учасників розвиватися.

Упродовж 48 годин слухачі проходять навчання за різними напрямками: стрілецька підготовка, тактика, домедична допомога, психологія, виживання тощо.

Керівник Тернопільського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву Василь Назарко зазначає, що важливими є не лише знання, отримані під час навчання, а й ставлення людей до самого процесу.

– Кожна група – це люди, які свідомо обрали розвиток та нові знання. Ми вдячні нашим слухачам за відповідальне ставлення до занять, дисципліну, активність і зацікавленість. Для нас важливо бачити не просто присутність на заняттях, а бажання розвиватися й ставати сильнішими, – зазначив Василь Назарко.

Наразі центр проводить набір слухачів на червень. Навчання безкоштовне. Зареєструватися можна за посиланням.

Деталі – за номером телефону: 096 963 5089.