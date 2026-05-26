Віталій Ільченко з 2023-го захищав Україну та кожного з нас. На жаль, жорстока війна обірвала життя Героя. Віталій загинув на Сумщині у 49-річному віці. Овдовіла дружина, осиротіли діти… Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«У нашу громаду надійшла сумна звістка про смерть військового із села Токи.

21 травня 2026 року в селі Солдатське Охтирського району Сумської області помер майор – ІЛЬЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 17.01.1977р.н. Віталій був призваний на військову службу в січні 2023 року у військову частину А7033.

Щиро співчуваємо дружині, дітям, рідним та близьким померлого Захисника. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях близьких, побратимів та усіх, хто його знав. Нехай Господь дарує Віталію спокій душі, а рідним – сили пережити цю непоправну втрату.

Зустріч тіла військового відбудеться завтра, 26 травня 2026 року:

о 18:30 год. у селищі Підволочиськ біля пам’ятника Ангелу Хоронителю;

о 19:00 год. у селі Скорики.

Далі, похоронний кортеж рухатиметься селами: Медин, Воробіївка до села Токи, де у середу, 27 травня, об 11:00 год. буде похорон.

Просимо усіх, з квітами та державною символікою, зустріти та провести в останню дорогу воїна, Захисника Віталія.

Вічна пам’ять і слава Герою України», – написали у Скориківській громаді.