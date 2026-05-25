У двох ДТП, які трапилися на Тернопільщині, загинув хлопчик, а п’ятеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Про це розповіли у поліції Тернопільської області.

24 травня на спецлінію поліції о 1:48 надійшло повідомлення про те, що у селі Мшанець Тернопільського району трапилася аварія з потерпілими.

Як стало відомо, тернополянка, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічне узбіччя, а після цього врізалася в електроопору.

У результаті удару одинадцятирічний хлопчик від отриманих травм загинув на місці події. З тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні двох пасажирів та кермувальницю авто.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Ще одну автопригоду зареєстрували того ж дня працівники Бережанського відділу поліції. У селі Куряни Нараївської громади зіткнулися два мотоцикли.

За попередньою інформацією, місцевий житель, 2011 року народження, керуючи мотоциклом Mustang, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Як наслідок – він зіткнувся із мотоциклом Mustang МТ 250 9R, за кермом якого був його одноліток.

Обох водіїв із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості бригада швидкої госпіталізувала до лікарні. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Тривають перевірки.