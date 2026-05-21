Військовослужбовці тернопільського підрозділу Галицької бригади Національної гвардії України долучилися до акції «Вишита стрічка пам’яті». Захід присвятили Дню вишиванки.

Разом із родинами загиблих захисників нацгвардійці прийшли на Алею пам’яті, де до портретів полеглих воїнів вішали вишиті стрічки – символ шани, вдячності та пам’яті про тих, хто віддав життя за Україну.

Під час акції присутні згадували загиблих побратимів, ділилися спогадами про військових та спільно вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

Для військовослужбовців День вишиванки сьогодні має особливий зміст, адже українська вишивка стала не лише символом культури, а й знаком єдності та незламності українського народу під час війни.

Надія НІМЕЦЬ.