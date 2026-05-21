У Тернополі відбулася святкова імпреза з нагоди 45-річчя народної хорової капели «Зоринка» та 30-річчя хорової школи імені Ізидора Доскоча. На урочистості зібралися тернополяни, батьки вихованців, шанувальники хорового мистецтва та представники Тернопільської міської ради.

За роки діяльності «Зоринка» пройшла шлях від невеликого гуртка, заснованого у 1980 році видатним диригентом Ізидором Доскочем, до високопрофесійного колективу, відомого далеко за межами України.

Сьогодні справу маестро продовжують педагоги та керівниця капели Анжела Доскоч.

Під час заходу директорці КП «Дитяча хорова школа «Зоринка» імені Ізидора Доскоча» Анжелі Доскоч вручили подяку Тернопільської міської ради за багаторічну творчу працю та високий професіоналізм у розвитку дитячого хорового співу.

Нині вихованці «Зоринки» здобувають перемоги на всеукраїнських та міжнародних конкурсах і гідно представляють Тернопіль на світовій мистецькій сцені. Дитячі голоси цього колективу звучали в Італії, у Ватикані, у Сенаті Італії та інших знакових місцях. Через українську пісню юні артисти знайомлять світ з українською культурою та традиціями.

