Олег Лях із Збаража свій останній бій прийняв на Харківщині, мужньо захищаючи Україну і кожного з нас. Вічна пам’ять і шана Герою!

«Із глибоким сумом сповіщаємо, що Збаразька громада втратила ще одного земляка. На фронті загинув колишній депутат Збаразької міської ради, солдат Олег Лях, 1979 р.н. Інспектор прикордонної служби останній бій прийняв на Харківщині, мужньо захищаючи рідну державу

Зустріч Героя відбудеться завтра,четвер, 21 травня, у Сквері Героїв о 14 годині. Маршрут траурного кортежу проляже через доброводівське перехрестя. Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі воїна на вул. Паркову, де відбудеться парастас. Чин похорону – у п’ятницю, 22 травня, о 14 годині», – повідомили у Збаразькій міській раді.