Сумну звістку отримала ще одна родина. На Дніпропетровщині від захворювання відійшов у Вічність захисник Анатолій Покойовий. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Навіки залишився в строю захисників України – Покойовий Анатолій Миколайович. Воїн помер 17 травня у Дніпропетровській області від захворювання.

Щиро співчуваємо рідним, друзям та побратимам Героя. Нехай Господь дає сили пережити це горе.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.