Прикинувся працівником банку: аферист виманив у тернополянки понад 119 тисяч гривень
До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із заявою про шахрайство. Жінка повідомила, що втратила понад 119 тисяч гривень після телефонної розмови з невідомим, який представився працівником банку.
За словами потерпілої, їй зателефонував чоловік, який назвався співробітником банку. Незнайомець повідомив, що з її банківської картки нібито намагаються здійснити оплату, а для «скасування операції» необхідно повідомити номер картки та CVV-код, вказаний на звороті.
Жінка виконала вказівки співрозмовника. Після цього з її рахунку невідомі незаконно списали 119 000 гривень.
За даним фактом слідчі поліції розпочали перевірку та встановлюють особу зловмисника.
Правоохоронці вкотре наголошують: працівники банків ніколи не телефонують клієнтам із проханням повідомити PIN-код, CVV-код чи інші конфіденційні дані картки.
Якщо вам телефонують із подібними вимогами – негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
Поліцейські закликають громадян бути уважними та не довіряти незнайомцям, які під приводом «захисту рахунку» намагаються отримати доступ до ваших коштів.