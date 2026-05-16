До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із заявою про шахрайство. Жінка повідомила, що втратила понад 119 тисяч гривень після телефонної розмови з невідомим, який представився працівником банку.



За словами потерпілої, їй зателефонував чоловік, який назвався співробітником банку. Незнайомець повідомив, що з її банківської картки нібито намагаються здійснити оплату, а для «скасування операції» необхідно повідомити номер картки та CVV-код, вказаний на звороті.



Жінка виконала вказівки співрозмовника. Після цього з її рахунку невідомі незаконно списали 119 000 гривень.



За даним фактом слідчі поліції розпочали перевірку та встановлюють особу зловмисника.



Правоохоронці вкотре наголошують: працівники банків ніколи не телефонують клієнтам із проханням повідомити PIN-код, CVV-код чи інші конфіденційні дані картки.



Якщо вам телефонують із подібними вимогами – негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.



Поліцейські закликають громадян бути уважними та не довіряти незнайомцям, які під приводом «захисту рахунку» намагаються отримати доступ до ваших коштів.





Continue Reading