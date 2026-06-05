До Кременецького районного відділу поліції звернулася місцева жителька із повідомленням про шахрайство. Жінка втратила значну суму коштів після телефонної розмови з невідомим, який представився працівником служби безпеки банку. Про це повідомили в обласній поліції.



За словами потерпілої, їй зателефонував чоловік, який назвався представником служби безпеки одного з банків. Співрозмовник повідомив про нібито несанкціоноване втручання в її банківський рахунок та переконав виконати ряд фінансових операцій для його захисту.



Довірившись незнайомцю, жінка виконала всі вказівки. У результаті з її банківських рахунків було списано 124 903 гривні. Лише згодом вона зрозуміла, що стала жертвою афериста.



За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу, причетну до вчинення шахрайства.



Поліцейські вкотре нагадують: працівники банків ніколи не телефонують клієнтам із вимогою повідомити конфіденційні дані картки, коди підтвердження, паролі чи проводити фінансові операції телефоном.



Якщо вам надходять подібні дзвінки, негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.



Будьте обачними та не довіряйте незнайомцям, які під приводом захисту рахунків намагаються отримати доступ до ваших коштів.



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